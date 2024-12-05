Депутат высказалась о загрязнении воздуха в ВКО

Сенат, Экология
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Венера Баталова
корреспондент

Сенатор напомнила о том, что в апрельском депзапросе депутаты уже заявляли о критической ситуации с экологической обстановкой в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ольга Булавкина отметила в своем депутатском запросе, что 400 тысяч жителей Восточно-Казахстанской области проживают в неблагоприятных экологических условиях, сообщает Kazpravda.kz

Депутат отметила требования граждан по немедленному усилению экологического контроля, для борьбы с превышением концентраций вредных веществ, способствующих росту заболеваний.

«400 тысяч человек проживают в неблагоприятных экологических условиях с негативным влиянием на здоровье населения. В ежедневном бюллетене Казгидромета по состоянию воздушного бассейна Усть-Каменогорска за 27-29 ноября зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по трем вредным и опасным веществам. Установлено превышение предельно допустимой разовой концентрации хлороводорода в 9 раз. Местными властями принято решение о переводе 53 000 школьников на дистанционное обучение.

В ВКО по итогам 10 месяцев текущего года зарегистрировано 29 новых случаев рака легкого, это на 12% больше, чем за 2023 год. Рак кожи занимает лидирующее позиции. И чаще всего заболевание выявляют именно в промышленных городах и районах: в Усть-Каменогорске, Риддере, Глубоковском, Шемонаихинском районах и районе Алтай. Это ли не показатель ухудшения экологической обстановки, оказывающий негативное влияние на здоровье восточноказахстанцев?» - возмутилась сенатор.

Булавкина напомнила о том, что в апрельском депзапросе депутаты Сената уже заявляли о критической ситуации с экологической обстановкой в регионе. На долю крупнейших предприятий Усть-Каменогорска приходится около 47 000 тонн в год или 29% от всех выбросов.

Кроме того, из-за недостатка передвижных лабораторий с высокоточными средствами анализа воздуха, невозможно во всей промышленной зоне выявить точный источник загрязнения, чем и пользуются некоторые предприятия, оспаривая претензии экологов в суде.

«Важно создать правительственную комиссию по контролю за экологическим состоянием на территориях с высоким уровнем загрязнения, с общим объёмом выбросов загрязняющих веществ 2,5 млн тонн в год. При этом важно выявлять причины возникновения неблагополучной ситуации, определять размеры ущерба, в том числе, здоровью населения, и предпринимать меры для устранения причин неблагополучной экологической ситуации.

Необходимо усилить требования к владельцам промышленных и производственных объектов по обеспечению автоматическими станциями контроля качества атмосферного воздуха, системой отбора и пробоподготовки воздуха, оборудованием для проведения производственного контроля и экологического мониторинга.

Считаем важным ужесточить ответственность юридических и физических лиц за воспрепятствование осуществлению должностными лицами государственного экологического контроля. Все предпринятые меры станут важным инструментом в обеспечении безопасности и здоровья граждан, а также в соблюдении экологических стандартов», - резюмировала депутат.

 

#ВКО #проблема #экология #воздух #загрязнение #Булавкина

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