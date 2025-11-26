Депутаты и эксперты обсудили повышение привлекательности воинской службы

Служу отечеству!
15

В Астане прошел круглый стол, посвященный обеспечению прав и социальных гарантий военнослужащих, укреплению потенциала армии и повышению престижа воинской службы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В обсуждении приняли участие депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов, силовых структур, общественных организаций и экспертного сообщества.

Министр обороны Даурен Косанов представил информацию о ключевых направлениях работы ведомства – совершенствовании боевой подготовки, модернизации инфраструктуры, внедрении современных стандартов безопасности и цифровых решений. Он подчеркнул, что создание безопасных условий службы и понятных правил призыва требует тесного взаимодействия с Парламентом, общественностью и родительским сообществом.

По словам министра, особое внимание уделяется комплексной работе с солдатами срочной службы и усилению профилактических мер. Повышаются требования к подготовке командиров, совершенствуется нормативная база, расширяется коммуникация с семьями военнослужащих.

Участникам были представлены меры социальной поддержки: в текущем году 2710 срочников получили образовательные гранты, более 20 тысяч солдат воспользовались кредитными каникулами на сумму 8 млрд тенге. Кроме того, продемонстрированы цифровые проекты «Smart военкомат», Jauynger, Sarbaz 2.0 и Askeri Ziyat, а также новые образцы обмундирования и оснащения подразделений Сил специальных операций.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай предложила рассмотреть введение института военного омбудсмена, который, по её словам, укрепит связь общества, военнослужащих и парламента и обеспечит оперативное реагирование на обращения граждан и нужды военнослужащих.

Общественные организации подчеркнули важность открытой коммуникации и доступа к достоверной информации. Председатель РОО «Комитет солдатских матерей «Аналар жүрегі» Лилия Хайруллина отметила, что прозрачность и официальные источники информации позволяют снизить риск распространения домыслов и укрепить доверие к армии.

В обсуждении также приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, экспертного сообщества и СМИ. Главный редактор газеты «Айқын», военный эксперт Амангельды Курмет призвал усиливать позитивную информационную повестку и системно работать над укреплением доверия общества.

Депутаты Мажилиса акцентировали внимание на необходимости дальнейшего совершенствования законодательства. Отмечено, что в текущем году были приняты три ключевых закона — о военно-патриотическом воспитании, территориальной обороне и службе в резерве.

Своим опытом и предложениями по улучшению работы с личным составом поделились ветераны Вооруженных сил, среди них Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев и генерал-майор Марат Нагуманов.

Формат мероприятия позволил объединить позиции представителей государственных органов, силовых структур, а также общественных организаций. По итогам круглого стола участники подготовили ряд предложений, направленных на усиление социальной защиты военнослужащих и их семей, улучшение условий службы и консолидацию усилий законодателей, государственных органов и общественности в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

 

#депутаты #госорганы #воинская служба

