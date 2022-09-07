Депутаты исключают День Первого Президента из числа государственных праздников

Мажилис на пленарном заседании рассмотрит поправки в законодательство по вопросам кинематографии и культуры, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе работы над законопроектом, депутатами во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» внесены следующие поправки: определить 25 октября Национальным праздником - День Республики, установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник.

«Кроме того, предлагается определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», - говорится в заключении.