Фото: Мажилис

В центре внимания – газообеспечение ТЭЦ, от которого напрямую зависят тарифная стабильность, надежность теплоснабжения и комфорт граждан.

Атырауская ТЭЦ (АО «АТЭЦ») является ключевым объектом жизнеобеспечения региона, обеспечивая город тепловой энергией, а электрической – почти всю область. В этой связи любые перебои с поставками газа или изменение условий снабжения напрямую отражаются на тарифах и социальной стабильности. Как ранее озвучивалось на площадке Мажилиса, при неблагоприятном сценарии рост тарифов мог бы составить до 41% по электроэнергии и до 91% по тепловой, что является социально недопустимым. Однако в настоящее время между компаниями ТОО «Тенгизшевройл» и АО «НК QazaqGaz» имеется договоренность о продлении договора с Атырауской ТЭЦ до 30 апреля текущего года.

Депутат Дюсенбай Турганов напомнил, что по поручению Главы государства Правительством уже было принято решение о приостановке повышения коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца I квартала нынешнего года. Эти меры направлены на защиту граждан и недопущение ценового давления.

Как подчеркнул мажилисмен, решение ТОО «Тенгизшевройл» более не поставлять газ для АО «АТЭЦ» не только ставит под угрозу электро- и теплоснабжение региона, но и нарушает действующее законодательство.

– Партия «AMANAT» принципиально настаивает на том, чтобы Атырауская ТЭЦ была полностью и стабильно обеспечена газом. Этот вопрос напрямую связан и с надежностью теплоснабжения, и с недопущением резкого роста тарифов для населения. Я уже отмечал ранее, что действующее законодательство прямо запрещает передачу поставок газа стратегическим объектам через посреднические структуры. Именно поэтому мы поднимали тему газовых поставок на парламентском уровне и благодаря усилиям фракции партии «AMANAT» было найдено временное решение. Теперь мы будем добиваться возобновления и выстраивания долгосрочного сотрудничества с Тенгизшевройл. Это вопрос энергетической безопасности региона, – отметил депутат.

Дюсенбай Турганов также напомнил, что мажилисмены продолжают работу над законопроектом по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. Он направлен на упорядочение рынка, защиту потребителей и усиление госрегулирования частных газораспределительных организаций.

Стоит отметить, что в рамках предвыборной программы партии, за последние три года в Атырауской области было проложено примерно 220 км сетей, что позволило обеспечить газом 8 отдаленных населенных пунктов.