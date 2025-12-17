Мажилис на пленарном заседании принял во втором чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что с учетом предложений от депутатов до второго чтения рабочая группа внесла ряд изменений и принято много компромиссных решений.

«Главные изменения: мы разграничили понятие «применение насилия», то есть насилие и угроза», - сказал он.

Аймагамбетов пояснил, что таким образом, депутаты отдельно предусмотрели наказание на угрозу насилия, отдельно – за применение насилия. В частности, за применение насилия депутаты оставили ранее предложенное наказание – до 12 лет лишения свободы, а вот за угрозу насилия – смягчили.