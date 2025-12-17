Мажилис на пленарном заседании принял во втором чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что с учетом предложений от депутатов до второго чтения рабочая группа внесла ряд изменений и принято много компромиссных решений.
«Главные изменения: мы разграничили понятие «применение насилия», то есть насилие и угроза», - сказал он.
Аймагамбетов пояснил, что таким образом, депутаты отдельно предусмотрели наказание на угрозу насилия, отдельно – за применение насилия. В частности, за применение насилия депутаты оставили ранее предложенное наказание – до 12 лет лишения свободы, а вот за угрозу насилия – смягчили.
«Объем общественных работ снижен с 600 до 300 часов, также значительно уменьшается размер штрафа. Наказание в виде ограничения либо лишения свободы сокращено с трех до двух лет. То есть такого рода компромиссные решения были приняты», - сказал Аймагамбетов.