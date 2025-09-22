Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию провёл в Павлодарской области выездное заседание на тему «Вопросы экологической безопасности региона», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис

По данным пресс-службы Мажилиса, в рамках поездки депутаты посетили крупные промышленные предприятия, очистные сооружения, а также накопитель «Былкылдак» с отходами исторического ртутного загрязнения.

Главными темами заседания стали вопросы снижения воздействия производства на окружающую среду, модернизации очистных систем, установки автоматизированных систем мониторинга на всех крупных загрязняющих предприятиях, а также устранения последствий накопленного экологического загрязнения.

Едил Жанбыршин отметил, что Глава государства всегда придаёт особое значение вопросам экологии, конкретные поручения по развитию экологической культуры в обществе системно даны в посланиях последних лет.

– Включение поездки в Павлодарскую область в план работы комитета было не случайным. Ведь на этот регион приходится треть всех загрязняющих выбросов в окружающую среду страны. Мы хорошо осведомлены об экологических проблемах области и регулярно ищем их решение совместно с заинтересованными госорганами, – поделился глава комитета.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев сообщил, что приоритетными направлениями в решении экологических проблем региона остаются внедрение наилучших доступных техник на крупных предприятиях области, а также модернизация очистных сооружений для защиты реки Иртыш.

В свою очередь заместитель акима Павлодарской области Айгерим Кабылтаева отметила, что, несмотря на высокую индустриальную нагрузку, регион последовательно снижает объёмы выбросов благодаря модернизации производств и реализации природоохранных мероприятий.

Специализированный природоохранный прокурор области Ерлан Салханов рассказал, что в результате принятых мер удалось пресечь нарушения в сфере природопользования, усилить защиту водных и лесных ресурсов, а также предотвратить возможные значительные потери бюджета.

В ходе обсуждения депутаты подняли проблему накопителя «Былкылдак», на дне которого сосредоточено большое количество промышленной ртути. Кроме того, участники заседания обсудили вопросы несанкционированных свалок, изношенности канализационных очистных сооружений в Павлодаре, Аксу и Экибастузе, а также отсутствия дренажно-ливневой системы в областном центре, что ведёт к загрязнению реки Иртыш поверхностными стоками. Как подчеркнули мажилисмены, все эти проблемы напрямую влияют на здоровье жителей, устойчивость экосистемы и социальное развитие региона.

Председатель профильного комитета напомнил, что депутаты внесли специальные поправки в бюджетное законодательство. Теперь штрафы, взыскиваемые с недропользователей за нарушение экологических норм, будут поступать не в республиканский, а в местный бюджет и направляться напрямую на улучшение экологической ситуации в регионе.

– Считаю, что это шаг, формирующий реальную финансовую основу для улучшения экологической ситуации в регионах. В дальнейшем нам предстоит решить такие задачи, как закрепление использования золы теплоэлектростанций, металлургических шлаков и шламов в качестве вторичного сырья, а также внедрение стимулирующих мер для использования промышленных отходов в строительстве. Мы также возьмём на контроль модернизацию канализационно-очистных сооружений в Павлодаре, Аксу и Экибастузе, степень износа которых достигла 83-85%, строительство современных полигонов и перерабатывающих комплексов, внедрение передовых мировых технологий для ликвидации исторического ртутного загрязнения в накопителе сточных вод «Былкылдак», – подчеркнул Едил Жанбыршин.

По итогам выездного заседания председатель комитета заявил о готовности к дальнейшему взаимодействию с государственными органами и предприятиями в этом направлении. Предложения будут оформлены в виде рекомендаций и направлены в Правительство.

Ранее в ходе поездки в регион депутаты также ознакомились с экологической ситуацией на канализационно-очистных сооружениях ТОО «Павлодар-Водоканал» и накопителе «Былкылдак», а также модернизацией крупнейших предприятий области – Павлодарского нефтехимического завода, Павлодарского алюминиевого завода, Казахстанского электролизного завода.