Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области

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Под угрозой подтопления оказалось село Жармухамбет на границе Илийского и Карасайского районов Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Имея опыт участия в противопаводковых мероприятиях, на помощь жителям поселка пришли военнослужащие Десантно-штурмовых войск.

В селе Жармухамбет проживают около 10 000 человек. Всю прошлую неделю погода стояла теплая и уровень воды в реке значительно поднялся. Местами она начала заливать дворы жилых домов. После экстренного совещания, проведенного акимом Илийского района, было принято решение обратиться за помощью к командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

«Генерал-майор Алмаз Джумакеев направил на подмогу жителям села 43 военнослужащих-десантника для проведения работ по укреплению береговой линии реки. Солдаты работают очень оперативно, почти без отдыха. Жители поселка Жармухамбет искренне благодарны им за помощь», - рассказал заместитель акима Илийского района Алматинской области Алмас Букенаев.

За два дня работы в целях недопущения подтопления жилых массивов выложено свыше 800 метров водозаградительных сооружений, в том числе свыше 2500 мешкотары.

Напомним, что весной прошлого года военнослужащие Десантно-штурмовых войск приняли участие в противопаводковых мероприятиях в Западно-Казахстанской области. 300 десантников укрепляли берега рек Жайык, Чаган, Деркул и их притоков в Чапаевском, Жайыкском, Теректинском, Дарьинском и других пригородных районах.