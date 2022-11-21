Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находился в провинции Западная Ява, толчки ощущались и в других регионах, в том числе в столице Индонезии - Джакарте.

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Во время землетрясения в Индонезии не менее 44 человек погибли и по меньшей мере 300 получили ранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.

«По информации, которую я имею на данный момент, только в этой больнице умерли около 20 человек и находятся на лечении не менее 300 человек», — сказал журналистам AFP представитель местных властей.

Как указывает агентство Antara, землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в провинции Западная Ява сегодня днем, 21 ноября. Оно ощущалось и в других регионах, в том числе в столице Индонезии Джакарте, заявили в Управлении метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 10 км под землей к юго-западу от города Чанджур. В этом районе оказалось повреждено много домов, власти предупредили жителей о возможности новых толчков, но исключили, что землетрясение может вызвать цунами.