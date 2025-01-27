Девушка провалилась под лед на Иртыше

В Павлодаре, в районе центральной набережной, сотрудники МЧС увидели провалившегося под лёд человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они оперативно извлекли из воды девушку, оказали первую медицинскую помощь, после чего передали ее медикам для осмотра.

Как выяснилось она вышла на тонкий лед, чтобы сделать фотографию, но лед не выдержал, и она провалилась в воду.

Спасатели предупреждают павлодарцев о том, что в связи с погодными условиями структура льда нестабильная. Просят не подвергать себя и свою жизнь опасности.