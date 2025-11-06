В тройке лидеров по привлечению инвестиций оказалась экономика Жамбылской области: с начала года общий показатель положительной динамики развития здесь составил 10,2%. Прирост достигнут за счет промышленности, строительства, связи, сельского хозяйства, транспорта и торговли.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Сандугаш Абдралиевой, заметных успехов добились промышленные предприятия региона. Ими произведено продукции на 967,8 млрд тенге, это на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что по этому показателю Жамбылская область заняла первое место в республике.

Объем сельскохозяйственной продукции составил 363 млрд тенге, включая растениеводство (214 млрд) и животноводство (148 млрд тенге). Посевные площади увеличились на 2,1% и достигли 639,7 тыс. га. К концу октября собрано свыше 396 тыс. тонн зерновых, более 31 тыс. тонн масличных культур, 206,5 тыс. тонн картофеля, более 1 млн 208 тыс. тонн овощей, около 389 тыс. тонн бахчевых и 27,5 тыс. тонн сахарной свеклы.

Вместе с тем регион демонстрирует значительное улучшение инвестиционной активности: объем вложений в основной капитал составил 491 млрд тенге, из которых 398,8 млрд тенге – частные инвестиции. Это на 39,1% больше, чем в прошлом году. По данному направлению область вышла на второе место по республике.

– В строительной отрасли выполнены работы на 254,9 миллиарда тенге (рост 16,5%), введено 522,2 тысячи квадратных метров жилья. Товарооборот составил 752,4 миллиарда тенге. Транс­портные услуги оказаны на сумму 469,8 миллиарда, – рассказала Сандугаш Абдралиева.

При этом в отдельных районах отмечено отставание: в Сарысуском и Мойынкумском – по перерабатывающей промышленности, в Кордайском – по привлечению инвестиций, в Жамбылском – по жилищному строительству, а в Мойынкумском и Шуском – по строительству в целом.