Девять трансформаторов пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

Задержания
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Дана Аменова
корреспондент

Кражу трансформаторов на сумму более 15 млн тенге раскрыли в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Акмолинской области, подозреваемых в совершении краж девяти силовых трансформаторов с территории строящихся объектов.

«Так, подозреваемые с помощью манипулятора похищали трансформаторы со строящихся объектов. Затем перевезли похищенное в Караганду, где продали гражданам соседней страны. Фуру, груженную девятью трансформаторами, оперативники остановили на границе с Кыргызской Республикой», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по факту кражи проводится досудебное расследование. Двое подозреваемых водворены в ИВС.

#Кыргызстан #кража #трансформаторы

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