Девять трансформаторов пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Акмолинской области, подозреваемых в совершении краж девяти силовых трансформаторов с территории строящихся объектов.

«Так, подозреваемые с помощью манипулятора похищали трансформаторы со строящихся объектов. Затем перевезли похищенное в Караганду, где продали гражданам соседней страны. Фуру, груженную девятью трансформаторами, оперативники остановили на границе с Кыргызской Республикой», – детализировали в правоохранительных органах.