Девять трансформаторов пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан
36
Кражу трансформаторов на сумму более 15 млн тенге раскрыли в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
Сотрудники полиции задержали двоих жителей Акмолинской области, подозреваемых в совершении краж девяти силовых трансформаторов с территории строящихся объектов.
«Так, подозреваемые с помощью манипулятора похищали трансформаторы со строящихся объектов. Затем перевезли похищенное в Караганду, где продали гражданам соседней страны. Фуру, груженную девятью трансформаторами, оперативники остановили на границе с Кыргызской Республикой», – детализировали в правоохранительных органах.
В полиции добавили, что по факту кражи проводится досудебное расследование. Двое подозреваемых водворены в ИВС.