Девять военных погибли в результате взрыва в Пакистане

Девять пакистанских военных погибли и пять пострадали в провинции Хайбер-Пахтунхва, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Девять пакистанских военных погибли и пять пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба армии Пакистана.

«Террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя около военной автоколонны в районе Джани Хель, округ Банну. В результате девять солдат (погибли. — ред.), а пятеро солдат получили ранения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время район оцеплен с целью обнаружения других террористов.

Ранее, 20 августа, по меньшей мере 11 человек погибли в результате теракта в пограничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.