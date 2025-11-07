С начала текущего года сотрудниками департамента полиции области Улытау пресечена деятельность одной нарколаборатории, выявлено 24 факта сбыта наркотиков и ряд фактов незаконного хранения и выращивания наркотических средств. Об этом сообщил для Kazpravda.kz первый заместитель начальника ДП области Ербол Кайрбеков

Фото ДП области Улытау

Такие данные он привел по итогам комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, проводимых в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» было организовано пять контрольно-пропускных постов, на которых выявлено 58 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 5 фактов касались посева конопли, 16 - сбыта наркотических средств», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции области.

Благодаря проведённым оперативным мероприятиям пресечена деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств (марихуаны) в особо крупном размере на территории области. Установлено, что поставки осуществлялись из Жамбылской области, Чуйской долины.

Кроме того, в текущем году ликвидирована деятельность ещё одной преступной группы, занимавшейся реализацией наркотических средств — маковой соломы. По данному уголовному делу пять фигурантов осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет.

Помимо этого, сотрудниками полиции заблокирована деятельность 1 050 интернет-ресурсов, распространявших пропаганду наркомании. В рамках межведомственного взаимодействия по линии Antifraud прекращена работа порядка 2800 банковских счетов и карт, использовавшихся для противоправных операций.

«В соответствии с инициативой Министерства внутренних дел о проведении 2025 года под эгидой «Года профилактики», департамент продолжает системную работу по реализации широкомасштабных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений», - рассказал Ербол Кайрбеков.

За отчётный период проведено 841 антинаркотическое мероприятие, в которых приняли участие свыше 33 тысяч граждан. Совместно с волонтёрами удалено порядка 155 граффити-надписей наркотического содержания.

«Работа по противодействию наркопреступности является одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Мы не ограничиваемся лишь оперативными мерами, а последовательно реализуем комплекс профилактических и разъяснительных мероприятий. Главная цель – защитить наших граждан, особенно молодёжь, от губительного влияния наркотиков», - подчеркнул первый заместитель начальника Департамента полиции области.

Департамент полиции области призывает жителей региона быть бдительными, сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и активно участвовать в профилактических инициативах.