Деятельность палаты была результативной

Подводя итоги работы палаты за прошедшую сессию, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на результатах законотворческой деятельности сенаторов и планах работы на ближайшую перспективу.

– Деятельность палаты по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства и озвученных в Пос­лании, а также в ходе расширенного заседания Правительства и на Национальном курултае, была результативной. Впереди предстоят выезды депутатов в регионы и встречи с общественностью для изучения волнующих население проблем и содействия в их решении. Все это, несомненно, послужит основой для предстоя­щей законотворческой работы Парламента в следующей сессии, – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты отметил, что в ходе текущей сессии Сенатом проведены четыре правительственных часа, около 50 выездных заседаний комитетов, более 100 «круглых столов» и встреч. Озвучено около 200 депутатских запросов с предложения­ми путей решения актуальных вопросов. Рекомендации, принятые на данных мероприятиях, приняты в работу, направлены в Правительство и ответственные государственные органы.

– По итогам сессии Парламентом приняты около 100 законов, треть из которых была иниции­рована депутатским корпусом. В целях усиления участия граждан в управлении делами государства принят Закон «Об общественном контроле». Ужесточено законодательство для усиления защиты прав женщин и детей, приняты меры по борьбе с лудоманией. Впервые принят самостоятельный Закон «О противодействии торговле людьми». Внесен ряд важных законодательных поправок, направленных на решение актуальных проблем в системе здравоохранения и развитие сферы в целом. В поддержку казахстанских СМИ принят новый Закон «О масс-медиа». Большая работа проделана сенаторами в рамках реализации программ и проектов, разработанных по поручению Президента страны, включая «Национальный фонд – детям». В целом законы, поступившие на рассмотрение палаты, перед одобрением широко обсуждались общественностью и экспертами. Надеемся, что эти и другие законы послужат на благо страны, – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил депутатов и все заинтересованные стороны за активное взаимодействие.

Если говорить подробнее, рассмотренный и одобренный Закон «О противодействии торговле людьми» с сопутствующими поправ­ками призван ужесточить ответственность за преступления в данной сфере, а также за проявление вандализма и порчу чужого имущества. В частности, нововведения предусматривают наделение потерпевших новым правом на получение специальных социальных услуг.

Также сенаторы одобрили изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации. В ходе обсуждения спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил важность закона, так как от объективной статистики зависит развитие всех сфер.

– Чтобы предпринимать эффективные шаги и принимать нужные законы, нам нужно объек­тивно знать, что происходит в тех или иных областях, регионах. Основной статистический массив сегодня формируется при координации, участии местных исполнительных органов. Для них это в том числе какая-то отчетность перед вышестоящими структурами, и, соответственно, нельзя исключать, мягко говоря, определенных манипуляций в некоторых случаях. Поэтому, чтобы действия, которые осуществляются по поручению Главы государства, были максимально результативными, нужна объективная статистика по инфляции, доходам населения, экономическому росту, состоянию в тех или иных отраслях и регионах. В этой связи данный вопрос очень важный, и то, что в законе прописываются нормы по альтернативным источникам информации – правильный подход, – сказал председатель палаты.

Маулен Ашимбаев также озвучил предложение провести выездное заседание профильного Комитета Сената совместно с Бюро по статистике в регионы и наглядно посмотреть, как формируются статистические данные, используются и будут использоваться альтернативные источники информации на мес­тах. Не менее важно изучить варианты более эффективного анализа статистического массива, который имеется сейчас, с использованием инструментов Big data и других.

В ходе заседания также обсуж­дались Закон «О теплоэнергетике» и сопутствующие к нему поправки. В числе нововведений, в частности, повышение ответственности за нарушение законодательства в области теп­лоэнергетики, мониторинг за всей отраслью, определение принципов тарифообразования и повышение энергоэффективности, стимулирование к развитию внедрения ВИЭ в случае экономической и технической целесообразности в систему цент­рализованного теп­лоснабжения. Законом также предусматривается проведение реформы в части энергоснабжающих организаций с передачей их функций регио­нальным энергопередающим организациям. При этом с 1 января 2025 года вводится лицензия на вид деятельности по покупке электро­энергии с целью энергоснабжения потребителей.

Нормы инициированных депутатами поправок по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Закон «О внесении изменений и дополнений в КоАП» предусматривают комплекс мер по противодействию необоснованному вовлечению предпринимателей в орбиту уголовного преследования и обеспечивают защиту интересов граждан и бизнеса.

В ходе заседания Сената были рассмотрены также поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации, разработанные в целях реализации поручения Главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения, и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в КоАП РК». Вносимые законом поправки предусматривают введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино, установление запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года, а также без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств, установление порядка медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и введение консультативного медицинского наблюдения за ними, передачу государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в уполномоченный государственный орган по труду.

Сенаторы также выступили в поддержку законодательных новелл «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений», «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняе­мых природных территорий» и другие.

Заключительным вопросом повестки заседания палаты стала ратификация ряда международных соглашений. Это законы «О ратификации Соглашения между РК и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях» и «О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и транс­формации», также получившие одобрение сенаторов.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, сенатор Алибек Наутиев высказался о необходимости пересмотра процедуры проведения госзакупок и субсидирования предприятия по производству шерстяных изделий в Атырау, которое сегодня находится на грани банкротства из-за отсутствия заказов. На проб­лемы в туристической сфере, включая состояние инфраструктуры и логистики, указала Айгуль Капбарова. Одно из предложений сенатора по развитию отрасли – ввести оценочный рейтинг акимов по уровню развития туризма в регионе.

Сенатор Нурия Ниязова считает, что образовательные государственные гранты для студентов медицинских специальностей должны выделяться профильным министерством с учетом вост­ребованности специальности и потребностей регионов. В связи с чем сенатор озвучила ряд мер, нап­равленных на решение ситуации.

Депутат Мурат Кадырбек приз­вал Правительство содействовать в исключении «Лечебно-реабилитационного центра Сарыагаш» из Комплексного плана приватизации, потому что в противном случае большая часть местного населения рискует остаться без работы, попав под сокращение, а сенатор Сакен Арубаев выразил обеспокоенность в связи с проблемами в сфере поддержки АПК со стороны государства.