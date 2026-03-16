Диалог в режиме нон-стоп

Референдум
102
Павел Ильин

Онлайн-марафон «Референдум-2026» стал одной из центральных информационных площадок
в день голосования

фото Игоря Бургандинова

Освещение важнейших общественно-политических событий всегда играет особую роль в жизни государства. Возможности современных масс-медиа формируют качественно новую культуру общественного диалога, когда граждане могут получить достоверную информацию о грядущих переменах, услышать мнения экспертов и принять участие в обсуждении будущего страны. Именно поэтому широкий отклик общественности получает деятельность различных информационных площадок, позволяющих всесторонне и оперативно освещать происходящие процессы.

Одной из таких площадок стал онлайн-марафон «Референдум-2026», который объе­динил государственных и общественных дея­телей, писателей и журналистов, ученых и работников социальной сферы, знаменитых спорстменов и звезд эстрады. Организаторы масштабного медиапроекта поставили перед собой ответственную задачу: в течение всего дня информировать аудиторию о ходе референдума, обсуждать актуальные вопросы и знакомить зрителей с инновационными инициативами и достижениями нашей страны.

В общей сложности онлайн-марафон продолжался 16 часов: с 9.00 15 марта по 1.00 16 марта. А начался он с яркого и запоминающегося музыкального номера: сот­ня воспитанников школы «Алтын домбыра» сыграла знаменитый кюй Курмангазы «Балбырауын». Выступление юных музыкантов, объединившее вековые традиции национальной культуры с современными исполнительскими техниками и сценогра­фическими решениями, задало торжественный тон всему мероприятию. Организация марафона также была выстроена на высоком уровне: активно применялись цифровые технологии, работали современные студийные комплексы, а профессиональная команда операторов обеспечивала качественную трансляцию происходящего для онлайн-аудитории.

Впервые в рамках медиамероприятия журналистам помогали роботизированные системы, разработанные отечественными учеными. Андроид Темирбек, без сомнения, стал всеобщим любимцем: ведущий, танцор, испытатель – казалось, нет такого дела, с которым бы он не справился. Кроме того, с помощью голографических технологий была представлена визуальная история главных достижений страны, что стало одним из самых зрелищных элементов программы.

В ходе онлайн-марафона обсуж­дался широкий круг актуальных тем. Участники говорили о развитии искусственного интеллекта, киберспорте, формировании инклюзивного общества, правах женщин и безопасности детей. Отдельное внимание уделялось воспитанию, преемственности традиций, укреп­лению патриотизма, развитию образования и креа­тивных индустрий. Эксперты также обсудили волонтерство как новую гражданскую культуру и обменялись мнениями о национальных праздниках, традиционном музыкальном искусстве и проблемах регулирования коучинговой деятельности.

– Для нашей молодежи главным является ответственность перед государством. Также необходимо стремиться к знаниям и инновациям, сохранять национальную культуру на высоком уровне. Мы должны верить в молодежь. Каж­дое поколение верило в следующее. Сегодня мы видим потенциал нынешнего поколения. Молодые люди часто бывают за рубежом и хорошо знакомы с различными инновационными решениями. Мой совет молодым: изучайте, какие потребности и возможности есть в стране, и тогда в будущем не будет непреодолимых препятствий, – отметил в своем выступ­лении генеральный директор
ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы.

В рамках марафона работали пять основных площадок.

Главная сцена стала центральной дискуссионной платформой, где выступали эксперты. Площадка ток-шоу функционировала как студия для обсуждения актуальных вопросов образования, креативной индустрии, цифровизации, искусственного интеллекта и молодежной культуры. Инновационная площадка представляла собой специальное пространство, где демонстрировались проекты в сфере ИИ и робототехники, отечест­венные стартапы и IT-продукты. Здесь же состоялось голограмм-шоу и была представлена серия новых инициатив в области роботизации и ИИ.

Площадка центральных коммуникаций обеспечивала информационное сопровождение республиканского референдума: каждые два часа представители официальных органов и эксперты выходили в прямой эфир с комментариями о ходе голосования. Наконец, в формате экспресс-камеры журналисты брали блиц-интервью у гостей и участников марафона, доводя до зрителей их взгляды и гражданскую позицию.

Так, известный общественный деятель, ученый, депутат Сената Дархан Кыдырали, отвечая на вопросы корреспондента, акцентировал внимание на важности сохранения традиционных подходов к воспитанию подрастающего поколения.

– В нашем обществе нет противоречия между традициями и современными методиками. На мой взгляд, ценности гуманизма, просвещения и добропорядочности, сформулированные в трудах наших великих мыслителей – аль-Фараби и Абая, не утратили и никогда в будущем не утратят своего значения. Сегодня, в эпоху бурного развития технологий, национальные ценности и основанное на них духовное воспитание остаются главными ориентирами общества, – подчеркнул сенатор.

Депутат Мажилиса Еркин Абиль в свою очередь назвал глубоко символичным тот факт, что проведение республиканского референдума совпало с одним из важнейших праздников декады Наурызнама – Қайырымдылық күні. Ценности добрососедства и взаимовыручки, которые символизирует этот день, нашли свое воплощение в атмосфере единства и гражданской ответственности, сопровождавшей общественное обсуждение и участие людей в голосовании. По словам Еркина Абиля, именно такие нравственные принципы помогают обществу консолидироваться вокруг общих целей и принимать решения, важные для будущего страны.

В программе марафона были и международные включения. В прямой эфир выходили собст­венные корреспонденты из США, России, Турции, Китая и Бельгии, а также журналисты из разных регионов Казахстана, которые рассказывали о ходе голосования и общественных настроениях. Кроме того, в зале присутствовали представители международных наблюдательных миссий, которые высоко оценили уровень организации референдума.

– Нам всегда очень приятно посещать Астану. Мы осмотрели целый ряд участков в Астане и Акмолинской области на предмет технической готовности. И оцениваем ее как высокую. В целом могу сказать, что организация и техническая подготовка находятся на самом высоком уровне, – сказал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов.

Особый интерес участников мероприятия вызвала иннова­цион­ная площадка, организованная впервые в рамках подобного медиапроекта. Здесь были представлены уникальные разработки отечественных изобретателей. Среди них – приложение для изучения английского языка Aleem, созданное Асылжаном Алтаем, проект механического сердца, разработанный Аделией Анаш, новая модель инвалидной коляски для людей с диагнозом ДЦП, а также умная стелька для диагностики плоскостопия.

Онлайн-марафон транслировался в прямом эфире на официальных страницах казахстанских СМИ в социальных сетях YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и Telegram. Кроме того, для зрителей работал специальный telegram-канал «Референдум-2026», где можно было подключиться к трансляции и следить за ключевыми моментами марафона.

Музыкальную часть программы украсили номера популярных исполнителей: Актоты Болшовой, Рухии Байдукеновой, этно-фольклорной группы «Жошы» и дуэта «Шындауыл». Бурные аплодисменты вызвало выступление мужского хора Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, завоевавшего мировую известность своим исполнительским мастерством и интерпретация­ми классических композиций.

Кроме того, пресс-центр Цент­ральной комиссии по проведению референдума Республики Казахстан регулярно публиковал официальную информацию об открытии участков и статистичес­кие данные о ходе голосования.

Онлайн-марафон «Референдум-2026» стал важной площадкой для открытого общест­венного диалога. Сочетание аналитических дискуссий, культурной программы и демонстрации современных технологий позволило создать динамичный и содержательный формат, интересный широкой аудитории. Марафон показал, что современные медиа способны не только оперативно информировать общество о ходе значимых политических процессов, но и объединять людей вокруг общих ценностей, стимулируя конструктивное обсуждение будущего страны и укрепляя культуру гражданского участия.

#марафон #онлайн #конституция #референдум

