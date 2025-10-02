В ходе своего выступления Президент предложил назвать форум AI Bridge.

«Перед человечеством сейчас стоят разные сценарии будущего развития искусственного интеллекта. Одни открывают огромные новые горизонты, другие несут в себе серьезные вызовы. Вместе с тем, можно безусловно утверждать лишь то, что будущее зависит от нашей способности действовать вместе. Искусственный интеллект — реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связано с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge.

При этом наша уникальная площадка сохранит свою миссию и останется связующим звеном между технологическими гигантами и стартапами, бизнесом и наукой, государством и гражданами. Новый фокус деятельности Форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и станет гарантией того, что искусственный интеллект будет служить во имя прогресса всего человечества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.