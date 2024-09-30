Димаш Кудайберген примет участие в открытии теннисного турнира в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет dimashnews.com, с 13 по 20 октября 2024 года пройдет турнир Almaty Open ATP 250. Это соревнование из категории профессиональных теннисных турниров среди мужчин, проходящих в 30 странах мира.

Победа в таком турнире приносит теннисисту 250 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.