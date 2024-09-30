Димаш Кудайберген примет участие в открытии теннисного турнира в Алматы
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Открытие турнира пройдет 15 октября в ледовом дворце Almaty Arenа, сообщает Kazpravda.kz
Как пишет dimashnews.com, с 13 по 20 октября 2024 года пройдет турнир Almaty Open ATP 250. Это соревнование из категории профессиональных теннисных турниров среди мужчин, проходящих в 30 странах мира.
Победа в таком турнире приносит теннисисту 250 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
«Турнир будет проходить на Almaty Arenа. Он обещает стать не только масштабным спортивным мероприятием, но и большим праздником для всей семьи. В программе запланированы различные активности, угощения и работа детских зон», – говорится в официальном сообщении.