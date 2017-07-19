Димаш Кудайбергенов назван самым популярным зарубежным певцом в Китае

Культура
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов стал лауреатом музыкальной премии Asian Music GaLa, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Инстаграм исполнителя.

Кудайберген назван лучшим в номинации "Самый популярный зарубежный певец". Об этом сообщил его продюсер Алпамыс Шаримов.



"На церемонии вручения премии Asian Music GaLa Димаш победил в номинации "Самый популярный зарубежный певец", – написал Шаримов в своем Инстаграме.

Напомним, сегодня министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что в 2018 году запланировано большое турне Димаша Кудайбергенова по Казахстану.

28 июня в Астане прошел первый сольный концерт певца под названием Bastau Live Show. Грандиозное шоу собрало порядка 30 тысяч зрителей не только из Казахстана, но и России, Украины, США, Франции и, конечно, Китая, где он завоевал огромную любовь поклонников во время участия в проекте "I'm a Singer". По итогам песенного конкурса казахстанец занял второе место.

Популярное

Все
Крепким должен быть крепеж
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Есть потенциал!
Фиджитал-сенсация от Wilders
Укрепляют стены древнего города
Семейная ферма с европейским уютом
Первенство планеты – на Капшагае
Подсолнухи, фото и... штраф
БАДы будут выпускать на юге
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Доверяй, но проверяй
Investing.com о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Восемь наград из Баку
От отдельных проектов – к комплексной модели
Роль личности в истории
Возврат активов: 5 млрд тенге направили на водопровод в Актюбинской области
Звезда «Майкла» снимется в тюремном триллере с Уиллом Смитом
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Кыргызстане запретили кремацию
SpaceX и Nvidia создадут спутниковый центр ИИ
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
«Зеленое сердце» Семея
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Новый центр для научных проектов
Технологии чистого будущего
Когда молчание делает соучастником преступления
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Арман Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел РК
Встречи регулярные, интерес взаимный
Криштиану Роналду спродюсирует и снимется в сериале о футболе
13 медалей из Шэньчжэня
Дана высокая оценка
Первый гол Дастана в «Челси»
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Столица готова к Играм будущего – 2026
Повысить интерес к книге
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Президент поздравил коллектив и ветеранов Национального арх…
Мировые звезды косплея выберут лучших участников Comic Con …
Аида Балаева провела встречу с послом Италии в Казахстане
Звезды, косплей и тысячи фанатов: чем удивит Comic Con Asta…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]