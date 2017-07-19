Димаш Кудайбергенов назван самым популярным зарубежным певцом в Китае

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов стал лауреатом музыкальной премии Asian Music GaLa, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Инстаграм исполнителя.
Кудайберген назван лучшим в номинации "Самый популярный зарубежный певец". Об этом сообщил его продюсер Алпамыс Шаримов.
"На церемонии вручения премии Asian Music GaLa Димаш победил в номинации "Самый популярный зарубежный певец", – написал Шаримов в своем Инстаграме.
Напомним, сегодня министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что в 2018 году запланировано большое турне Димаша Кудайбергенова по Казахстану.
28 июня в Астане прошел первый сольный концерт певца под названием Bastau Live Show. Грандиозное шоу собрало порядка 30 тысяч зрителей не только из Казахстана, но и России, Украины, США, Франции и, конечно, Китая, где он завоевал огромную любовь поклонников во время участия в проекте "I'm a Singer". По итогам песенного конкурса казахстанец занял второе место.
Кудайберген назван лучшим в номинации "Самый популярный зарубежный певец". Об этом сообщил его продюсер Алпамыс Шаримов.
"На церемонии вручения премии Asian Music GaLa Димаш победил в номинации "Самый популярный зарубежный певец", – написал Шаримов в своем Инстаграме.
Напомним, сегодня министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что в 2018 году запланировано большое турне Димаша Кудайбергенова по Казахстану.
28 июня в Астане прошел первый сольный концерт певца под названием Bastau Live Show. Грандиозное шоу собрало порядка 30 тысяч зрителей не только из Казахстана, но и России, Украины, США, Франции и, конечно, Китая, где он завоевал огромную любовь поклонников во время участия в проекте "I'm a Singer". По итогам песенного конкурса казахстанец занял второе место.