Димашу Кудайбергену вручили знак посла доброй воли

Сенат
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с известным казахстанским певцом – послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий Димашом Кудайбергеном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев подчеркнул важную миссию творчества Димаша Кудайбергена, которое наряду с продвижением казахской национальной культуры, вносит важный вклад в распространение идей мира и добра через искусство, налаживание диалога между народами и культурами. Он также акцентировал внимание на том, что эти ценности созвучны и тесно перекликаются с принципами Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов и угроз значение духовной дипломатии многократно возрастает. Поэтому особенно важно продвигать культуру диалога и мира. В этой связи все большее значение приобретают совместные усилия религиозных, политических и общественных лидеров. Послам доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий отводится важная роль в этом процессе. Уверен, что и дальше своим творчеством, креативными проектами будете продвигать идеи мира и согласия на международном уровне», – сказал спикер Сената и вручил Димашу Кудайбергену соответствующий нагрудный знак.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, II Форуму молодых религиозных лидеров, реализации Концепции Съезда и совместные проекты в этих направлениях.

Отметим, VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

#Сенат #Димаш Кудайберген

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