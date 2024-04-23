Директора общественного фонда «More Life» арестовали в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Органы полиции по заявлениям ряда потерпевших в отношении директора общественного фонда «More Life» проводят досудебные расследования по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК по факту хищения денег в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Собранные фондом деньги предназначались для лечения детей-инвалидов, отметили в надзорном органе.

«В 2023 году директор ОФ «MoreLife» с целью совершения мошенничества, заключила договор с одной из потерпевших для сбора денег в размере 30 млн тенге для лечения малолетней, состоящей на учете с диагнозом «ДЦП». Собрав 22 млн тенге, подозреваемая отправила для лечения потерпевшую с малолетней в город Минск Республики Беларусь. Однако по прибытию потерпевшая обнаружила, что указанная собранная сумма денег не была переведена на счет лечебного учреждения», - рассказали в прокуратуре.

Потерпевших по уголовному делу приняли на личном приеме прокурора области. Ход расследования взят под строгий контроль из числа опытных сотрудников, создана оперативно-следственная группа.

«По указанию прокурора области директор общественного фонда «More Life» задержана в соответствии со статьей 128 УПК, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается количество всех пострадавших и сумма причиненного ущерба, добавили в пресс-службе.