Фото: polisia.kz
Энергетика

Дизтопливо нелегально продавал оптом житель Караганды

«Реализатор» дизельного топлива задержан в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о мужчине, который на окраине Караганды оптом реализует дизельное топливо.

3 ноября под видом покупателей полицейские вышли на жителя угольной столицы. Бойкая торговля шла во дворе дома за высокими железными заборами. Мужчина не скрывал, что продает топливо от 400 литров по 220 тенге за литр. Тогда же стражи порядка купили минимальную партию товара.

15 ноября при повторной контрольной закупке 600 литров горючего был задержан 50-летний владелец дома и 2 его помощника: сын и племянник.

Помимо купленных почти 3 тонн дизельного топлива у них изъяли насос для выкачивания жидкости, пистолет для заправки и 23 млн тенге в разной валюте, газотравматический пистолет «ПМ» и 2 патрона к нему.

На горючее топливо у продавца не оказалось документов, подтверждающих законность их происхождения. Вместе с тем предприниматель оказался очень аккуратным товароведом – вел учет всей своей деятельности.

Ведется досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, повторно».

Следствию предстоит установить происхождение нефтепродуктов в угольном краю в таком количестве. Также назначена экспертиза по оружию.

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