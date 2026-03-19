В КГД пояснили, что изменилось

В частности, предусмотрена возможность прекращения деятельности без проведения камерального контроля по налоговой отчетности за прошлые периоды, если обязательства относятся к периодам до 1 января 2026 года.

"Данные меры не распространяются на налоговую отчетность за 4 квартал 2025 года, по которой камеральный контроль проводится в обычном порядке. Это позволяет предпринимателям закрыть деятельность без дополнительных административных процедур, при условии отсутствия налоговой задолженности", - говорят в КГД.

В целом меры поддержки направлены на урегулирование вопросов прошлых периодов и создание более стабильных условий для ведения бизнеса.