Для студентов колледжа построили общежитие

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В рамках Года рабочих профессий в регионе введено в эксплуатацию новое студенческое общежитие на 120 мест. В нем будут проживать студенты Жамбылского гуманитарного высшего колледжа им. Абая – учебного заведения с многолетней историей, заслуженно признанного кузницей высококвалифицированных специалистов среднего звена. За годы своей работы колледж подготовил тысячи профессионалов, востребованных в самых разных сферах – от образования и культуры до обслуживания и предпринимательства.

Строительство объекта осуществлялось и полностью завершено индивидуальным предпринимателем Меиз Рыспаевой в рамках частного социального партнерства. Этот проект стал ярким примером успешного взаи­модействия образовательного учреждения и бизнеса, направленного на решение социальных задач. Он реализован с целью улучшения условий проживания учащейся молодежи, расширения доступного образовательного пространства и создания комфортной среды для учебы и саморазвития.

Здание построено в соответствии с современными стандартами и оснащено всей необходимой инфраструктурой: спальными комнатами, залами для учебы и отдыха, столовой и прачечной. Особое внимание уделено созданию комфортных условий, чтобы каждый студент смог не только готовиться к занятиям, но и проводить свободное время в кругу друзей.

Церемония торжественного открытия стала настоящим праздником. После символического перерезания красной ленты состоялся мотивационный молодежный форум Jastar Life Talks. В его рамках прошли встречи студентов учебного заведения с успешными молодыми специалистами и известными личностями региона, которые поделились своими историями успеха, профессиональными сек­ретами, дали искренние советы о том, как преодолеть трудности на пути к достижению своей мечты. Их опыт стал убедительным доказательством того, что знания, вера в себя, настойчивость и труд способны привести к значительным достижениям.

Форум объединил студентов, полных энтузиазма и стремления к развитию, и стал площадкой для живого диалога. Молодые люди получили возможность задать вопросы, обменяться мнениями и найти новые источники вдохновения. Основной задачей мероприятия было побудить молодежь к активным действиям, помочь определиться с жизненными и профессиональными ориентирами, а также показать, что большие цели достижимы при условии упорного труда и постоянного самосовершенствования.

В завершение мероприятия состоялось награждение активной молодежи, отличившейся в общественной деятельности и учебе. Их вклад в развитие студенческого сообщества стал достойным примером для сверстников.

