Дни культуры Армении пройдут в РК

В насыщенную программу войдут кинопоказы, концерты и выставки
Как пишет Qazaq Сulture, в Астане с 15 по 16 октября пройдут Дни культуры Армении.
В насыщенную программу войдут кинопоказы, концерты и выставки.
Дни армянского кино откроет программа «Волшебный мир армянской анимации». Показы состоятся в столичном кинотеатре «Кинопарк 7 IMAX Керуен».
Кроме того, казахстанские зрители смогут увидеть художественный фильм – «Капли света» режиссера Армана Чилингаряна.
16 октября состоится показ художественного фильма «Яша и Леонид Брежнев» режиссера Эдгара Багдасаряна.
Дни культуры Армении в Казахстане будут завершены показом постановки «Лю-Беф» Государственного театра «Амазгаин» имени Соса Саргсяна.
Спектакль пройдет в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева.