По предписанию Высшей аудиторской палаты РК во внутренние документы АО «Банк Развития Казахстана» внесены важные изменения, направленные на защиту прав и интересов заемщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Фото: Высшая аудиторская палата Республики Казахстан

Ранее ВАП провела проверку эффективности управления долгом в холдинге «Байтерек» и его дочерних компаниях. Аудит показал, что в договорах АО «БРК» об открытии кредитных линий не было права заемщика просить о более выгодных условиях при улучшении его кредитного рейтинга. При этом такое право предусмотрено законом РК «О банках и банковской деятельности».

В этой связи руководству Банка было поручено:

внести изменения в типовую форму договора об открытии кредитной линии;

закрепить право заемщика инициировать улучшение условий кредита при повышении кредитного рейтинга;

определить порядок реализации этого права и принятия решений по нему во внутренних документах Банка.

На сегодняшний день необходимые поправки утверждены решением Кредитного комитета Банка. Кроме того, решением Совета директоров внесены изменения в Правила управления финансовыми рисками АО «Банк Развития Казахстана».

Принятые меры позволят повысить гибкость кредитования, снизить финансовую нагрузку на добросовестных клиентов и обеспечить справедливые и конкурентные условия. Теперь заемщики будут более заинтересованы в повышении своей кредитоспособности, а банк получит новый инструмент для укрепления лояльности клиентов, отметили в ВАП.

Исполнение других рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита остается на контроле ВАП.