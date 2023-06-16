Долги по налогу на транспорт на 22,4 млрд тенге накопили казахстанцы

Экономика, Налоги, Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане на 12 июня этого года задолженность по налогу на транспорт физических лиц по 496,7 тысячам налогоплательщиков составила 22,4 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: Kazpravda.kz

Из 22,4 млрд тенге задолженности недоимка – 17,5 млрд тенге, пеня – 4,9 млрд тенге.

В КГД дали раскладку по регионам с наибольшим числом уклоняющихся от уплаты налога:

- Алматинская область – по 57,7 тысячам граждан задолженность составляет 3 млрд тенге;

- город Алматы – по 53,6 тысячам человек – 4,9 млрд тенге задолженности;

- Туркестанская область – у 53,6 тысячи автовладельцев задолженность на общую сумму 1,2 млрд тенге;

- город Шымкент – 39,9 тысячи человек должны 1,5 млрд тенге;

- город Астана – по 37 тысячам автолюбителей задолженность 2,5 млрд тенге.

При этом срок уплаты налога на транспорт физлиц за 2022 год истек 1 апреля текущего года.

С 19 мая казахстанцам с долгом по налогу больше 1 МРП начали вручать налоговые приказы о его взыскании. После у них есть 5 дней, чтобы закрыть долг, в противном случае его будут принудительно взыскивать частные судебные исполнители. А они в свою очередь имеют право на арест банковских счетов и имущества. При долге же от 40 МРП и вовсе может быть наложен запрет на выезд из Казахстана.

В КГД также предупредили о рейдах по должникам. За 5 месяцев 2023 года их проведено 10 152, на штрафную стоянку поставлено 413 авто. В государственный бюджет поступило 963,7 млн тенге.  

Комитет порекомендовал казахстанцам проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам. Это можно сделать с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

Установить мобильное приложение e-Salyq Azamat можно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.gov.kgd.android или https://apps.apple.com/kz/app/e-salyq-azamat/id1107556666.

Информацию о запрете на выезд из страны можно узнать по ссылке.

 

 

#транспорт #Минфин #налог #бюджет #общество #долг #КГД

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