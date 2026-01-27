После просмотра драмы «Құшақташы, мама» («Обними меня, мама») корреспондент Kazpravda.kz выяснила, почему бытовая камерная история попадает точно в цель и становится личной для миллионов казахстанцев, вызывая искренние слезы и большой интерес в прокате

Можно ли считать себя успешным человеком, если внутри до сих пор живет обиженный ребенок? Фильм «Құшақташы, мама» («Обними меня, мама») – пронзительное роуд-муви, в котором дорога в родной аул превращается в сеанс радикальной психотерапии. В тесном салоне автомобиля, под палящим солнцем и грузом прошлого, героям предстоит разрушить стену многолетнего молчания или навсегда остаться чужими людьми.

Конфликт «отцов и детей» в казахстанском кинематографе часто романтизируется, но режиссер Нургиса Алмурат выбирает путь честного и болезненного препарирования семейных травм.

О чем фильм?

Сюжет разворачивается вокруг Жалгаса – внешне состоявшегося мужчины, чья городская жизнь кажется безупречной. Однако за фасадом успеха скрывается глубокая обида на мать Майраш за ошибки прошлого и разрушенные мечты. Длинная дорога в аул на юбилей матери – лишь предлог, чтобы исцелить внутренние травмы и обрести долгожданный покой. Замкнутое пространство автомобиля превращается в метафорическую «камеру откровений».

В тесном салоне Жалгасу некуда бежать от правды, а Майраш – представительнице старшего поколения, привыкшего безмолвно сносить удары судьбы, – приходится наконец взглянуть на последствия собственного воспитания.

Можно заметить, что актерский дуэт Максата Рахмета и Гулжамал Мукажанкызы работает на пределе искренности и держит зрителей в напряжении. В их скупых диалогах читается не только горечь взаимных упреков, но и едва уловимая, почти забытая нежность персонажей.

Через призму болезненной искренности перед нами оживают воспоминания о школьных годах: после смерти отца матери пришлось работать техничкой в той же школе, где учился сын. Эта социальная уязвимость и груз тяжелого труда заставляли её принимать решения, не объясняя мотивов своим детям. Так в глазах публики постепенно оживает коллективная память о тяжелом детстве, жертвенности матерей и пропасти, возникшей между ними и их повзрослевшими детьми.

Травмы поколений

Визуальный ряд подчеркивает внутреннюю трансформацию героя. Стерильный, холодный уют мегаполиса, где Жалгас проживает с женой, противопоставляется суровому возвращению к истокам. Резкий контраст между стерильным комфортом городской жизни Жалгаса и колоритными сельскими пейзажами символизирует путь духовного очищения героя.

Так, вместо ожидаемой благодарности мальчик встретил резкий упрек, когда подаренные им туфли стали для матери лишь поводом для досады, а не символом заботы. А в эмоциональной сцене прочтения детского письма ощущается, как взрослый сын осознает скрытую боль матери, что превращает его гнев в сострадание. Этот момент подчеркивает силу прощения: искреннее объятие оказывается единственным лекарством, способным залечить раны прошлого.

Второстепенные сюжетные линии с младшей сестрой и ее мужем, которых сыграли Нурай Жеткерген и Абильмансур Сериков, дополняют общую картину семейного древа, показывая разные грани родственных связей. На первый взгляд кажется, что перед зрителями возникает неудобный вопрос: стоит ли успех того, чтобы платить за него потерей связи с корнями?

Актерская игра Зарины Кармен привносит в фильм необходимую мягкость, контрастирующую с суровостью жизненных испытаний. В её исполнении супруга Жалгаса – не просто второстепенный персонаж, а настоящая «совесть» картины. Без лишнего пафоса она одними лишь глазами и интонацией передаёт тихую силу и интуитивную мудрость своей героини.

В роуд-муви всё решают километры и литры бензина, но в реальности главный дефицит – время, проведенное с родителями. Картина заставляет задуматься: с чем люди остаются в конце пути, если не найдут в себе сил разрушить стену молчания, пока не стало слишком поздно.

Новинка кинопроката «Обними меня, мама» – тяжелая, но необходимая драма, которая ненавязчиво стимулирует порефлексировать о том, что прощение – прежде всего работа над собой. Картина станет открытием для тех, то ценит в фильмах честность и глубину смыслов, а не только развлекательный сюжет.

Впрочем, фильм обязателен к просмотру каждому, кто хоть раз чувствовал недосказанность в разговоре с родителями и готов признать: путь к себе настоящему лежит через дом, где когда-то не хватило любви или понимания. Это история о мучительном поиске себя сквозь внутреннюю боль и душевные раны – когда смелость признать ошибки и слабости близких превращается в единственный путь к исцелению и подлинной свободе.