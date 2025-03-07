В каком городе проживает больше всего женщин

Статистика
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Численность женщин в Казахстане составляет 10 381 377 человек, это 51,1% от общей численности населения страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние десять лет численность женщин увеличилась на 15,2%. 64,4% женщин проживают в городах, 35,6% — в сельской местности, сообщает Бюро национальной статистики.

Лидером среди регионов по численности женского населения является Алматы, где проживает 1,2 млн женщин. Второе место занимает Туркестанская область с 1 млн женщин, а на третьем месте — Астана с 803 тысячами представительниц прекрасного пола.

За последние десять лет самый высокий прирост числа женщин наблюдается в столице — на 82,1%. В Алматы рост составил 37,5%, в Мангистауской области — 32,5%.

Если разделить женщин по возрастным категориям, то 3,3 млн девушек младше 18 лет, 5,3 млн женщин в возрасте от 18 до 60 лет и 1,7 млн женщин старше 60 лет. Средний возраст женского населения Казахстана составляет 34,1 года.

На сегодня 4,4 миллиона женщин трудятся в различных сферах, преобладающее число – в образовании, торговле и здравоохранении. 

#статистика #женщины

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