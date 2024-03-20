Должникам запретят делать ставки в азартных играх

Соответствующие поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности принял в работу на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект инициирован депутатами парламента во исполнение поручения главы государства по принятию комплекса законодательных мер по борьбе с игровой зависимостью среди населения.
«Основными новеллами законопроекта являются введение запрета на участие в азартных играх для физических лиц, состоящих в едином реестре должников, рассматривается запрет на распространение на интернет-ресурсах рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии, введение ответственности в виде штрафа от 300 до 1 тысячи МРП для организаторов игорного бизнеса и другие нормы», - сказал депутат.
Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что принятие законопроекта положительно скажется на повышении эффективности контроля за деятельностью организаторов игорного бизнеса.