Должникам запретят делать ставки в азартных играх

Мажилис, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Соответствующие поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности принял в работу на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект инициирован депутатами парламента во исполнение поручения главы государства по принятию комплекса законодательных мер по борьбе с игровой зависимостью среди населения.

«Основными новеллами законопроекта являются введение запрета на участие в азартных играх для физических лиц, состоящих в едином реестре должников, рассматривается запрет на распространение на интернет-ресурсах рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии, введение ответственности в виде штрафа от 300 до 1 тысячи МРП для организаторов игорного бизнеса и другие нормы», - сказал депутат.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что принятие законопроекта положительно скажется на повышении эффективности контроля за деятельностью организаторов игорного бизнеса.

#мажилис #запрет #азартные игры #должники

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