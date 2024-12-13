Должники по алиментам из Актюбинской области потратили деньги на азартные игры

Один из должников предоставлял фиктивные справки, чтобы отдохнуть за границей

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Прокуратура Актюбинской области проведена проверка деятельности Региональной палаты частных судебных исполнителей, сообщает Kazpravda.kz

Были выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных актов о взыскании алиментов, выразившиеся в бездействии судебных исполнителей по вопросам трудоустройства должников, ареста имущества, неудержания средств с заработной платы при наличии постоянной работы, сокрытия доходов должниками, приобретения туристических путёвок и участия в азартных играх.

Кроме того, должники не привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, должник, предоставив фиктивную справку о доходах, выплачивал минимальную сумму алиментов, в то время как его реальные доходы были значительно выше.

Другой пример, должник, имея финансовую возможность для приобретения дорогостоящей турпутевки за границу, не оплачивал алименты.

10 должников, имея деньги, тратили их в букмекерских конторах.