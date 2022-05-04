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"Дом сгорел из-за неисправных пожарных машин": в ДЧС Карагандинской области ответили на пост

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области пояснили ситуацию с неисправной техникой на тушении пожара в частном доме в поселке около города Балхаша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона.

На странице в Instagram информационно-развлекательного ресурса «Вечерняя Караганда» говорится, что «3 мая загорелся дом в поселке Шашубай, что близ Балхаша. Дом еще только дымился, как на вызов приехали три пожарные машины. Одна сломалась сразу, а две другие пытались подать воду на рукава. Но безуспешно. В итоге дом сгорел».

По инциденту в ДЧС области дали пояснение.

Сообщение о пожаре по улице Иханбаева, 36/2 поселка Шашубай (расстояние от Балхаша – 15 км) Актогайского района поступило 3 мая в 17:30 часов.

К месту пожара были направлены силы и средства специализированной пожарной части №5 Балхаша и негосударственной противопожарной службы ТОО «Сериктес».

«По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение открытым пламенем второго этажа и крыши дома по всей площади 120 кв. м. Кроме того, в двух метрах от горящего дома находилась емкость с газом объемом 6 куб. м, в целях предотвращения взрыва которой незамедлительно были поданы водяные стволы на охлаждение емкости.

Конструктивные особенности постройки дома и позднее сообщение способствовали быстрому развитию пожара.

Несмотря на сложности в тушении пожара, решительными и грамотными действиями был предотвращен взрыв емкости с газом и не допущено распространение пожара на смежные помещения дома, соседние здания и сооружения», – рассказали в ДЧС.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 20:26.

Однако в ходе тушения произошел отказ 1 единицы техники – в автоцистерне перегрелся бензонасос, неисправность была устранена в течение 7 минут на месте пожара, отметили в департаменте.

«Информация в социальных сетях по отказу 3 единиц техники не соответствует действительности. ДЧС Карагандинской области убедительно просит не распространять не подтвержденную информацию», – резюмировали в ведомстве.

 

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