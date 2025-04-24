Дома дружбы включат в карту популярных туристических маршрутов в Казахстане

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе выступления на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства коротко остановился на ряде актуальных задач, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Ассамблее нужно усиливать работу в регионах.

«В прошлом году новый Дом дружбы появился в духовном и историко-культурном центре нашей страны – Туркестане. Теперь предстоит создать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Таким образом, откроется еще один важный центр общественной жизни региона. Ассамблея должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных национальностей. Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия. Дома дружбы во всех регионах надо включить в карты популярных у наших граждан и зарубежных гостей туристических маршрутов», – пояснил Президент.

Также он добавил, что руководителям профильных органов и акимам следует всесторонне поддержать работу Ассамблеи в сфере этномедиации, проект «Елдесу және татуласу» в ближайшие два года нужно масштабировать по всей стране. Он поручил Правительству и акимам внести в планы общественно-политической работы и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации.

«Важно шире продвигать идеи единства и согласия в информационном пространстве. Эта первоочередная задача всех структур Ассамблеи, особенно клубов журналистов. Профильному министерству, акимам регионов нужно включить в состав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ, обеспечить единый алгоритм их работы», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускающимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь, в регионах.

«В-третьих, предстоит в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа «единство в многообразии». Музеи Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Федора Достоевского, Михаила Шолохова и другие составляют бесценную сокровищницу культурного наследия Казахстана. Важно позаботиться об их популяризации, организовать их экспозиции в Астане и Алматы. Отдельные этнокультурные объединения собрали уникальные частные коллекции искусства и этнографии, которые тоже должны стать культурным достоянием всей страны», – сказал Глава государства. 

В Казахстане успешно работают 9 русских драматических театров, а также четыре уникальных этнических театра: уйгурский, корейский, узбекский, немецкий. В год 30-летия Ассамблеи можно провести на общей площадке в Алматы фестиваль театрального искусства этносов Казахстана.

«Полагаю, аншлаг будет обеспечен. Госпожа Наталья Дубс справедливо обратила внимание на вопрос подготовки технических специалистов для театров и сферы культуры в целом. Нужно изучить эту инициативу, по возможности помочь в ее реализации», - заключил Токаев.

#АНК #туристы #маршруты #Дома дружбы

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