Допуслуги вне закона предлагали в автосалонах Алматы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алмалинского района провела анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов города Алматы, сообщает Kazpravda.kz

По данным городской прокуратуры, ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги, в том числе сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату, тем самым нарушая их права и действующее законодательство.

«На основании акта прокурорского надзора Департаментом по защите и развитию конкуренции города Алматы проведено расследование с привлечением ТОО Toyota Tsusho Kazakhstan Auto к административной ответственности по п.3-1 ст.159 КоАП РК (монополистическая деятельность) с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге», – пояснили в надзорном органе.

В настоящее время штраф полностью оплачен.