Допустимые значения пределов курса валюты в обменниках установили в Казахстане

Национальный банк РК сообщил о расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты, передает Kazpravda.kz.

"Национальный Банк Казахстана сообщает, что 31 марта 2022 года принято Постановление Правления № 30 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", - говорится в информации.

Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций.

Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года.

Отмечается, что установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования – 11 апреля 2022 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Национального Банка Казахстана.