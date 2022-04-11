Национальный банк РК сообщил о расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты, передает Kazpravda.kz.
"Национальный Банк Казахстана сообщает, что 31 марта 2022 года принято Постановление Правления № 30 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", - говорится в информации.
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций.
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года.
Отмечается, что установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.
Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования – 11 апреля 2022 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Национального Банка Казахстана.