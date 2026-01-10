Учитывая, что часть существующих профессий уже теряет актуальность, особенно с учетом развития искусственного интеллекта, возникает необходимость по-новому взглянуть на образовательный процесс в колледжах.

По словам директора Алматинского строительно-технического колледжа Бектургана Ахметова, в условиях цифровизации экономики, автоматизации производства и внед­рения новых технологий система технического и профессионального образования сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, это непрерывное обновление требований со стороны работодателей и, во-вторых, необходимость интеграции цифровых платформ и инструментов в образовательный процесс.

– Мир стремительно меняется, и наша задача не просто идти в ногу со временем, а опережать его, создавать условия для подготовки востребованных, мобильных и конкурентоспособных кадров. Мы чувствуем серьезную помощь и заинтересованность со стороны государства и наших социальных партнеров. Огромной поддерж­кой для всей сферы стал объявленный в стране Год рабочих профессий, – говорит Бектурган Ахметов.

Он напомнил, что в строительстве, как, впрочем, и в других отраслях, технологии меняются стремительно. Подготовить современного сантехника, который будет разбираться в умных системах водоснабжения, или электромонтера для работы с цифровыми сетями – задача сложная. В этих условиях колледжи стремятся дать хорошую базовую подготовку, но для реальной конкурентоспособности нужна практика на технике, которая используется сейчас на стройплощадках и производствах. Необходимо лучше и быстрее чувст­вовать запросы рынка.

Задача профессионально-техничес­кого образования – вовремя перестраиваться, чтобы выпускник приходил на предприятие готовым решать актуальные задачи. Отвечая на вопрос о том, каково влияние цифровизации экономики, к примеру, на строительно-технические специальности, руководитель колледжа отметил:

– Огромное! Но ее надо рассматривать не как угрозу, а как эволюцию. Сфера труда постоянно меняется, появляются новые профессии, и одновременно исчезают уже устаревшие – это естественный процесс. На него влияют развитие технологий, изменения в экономике и обществе. Однако профессии не исчезают полностью, а выходят на новый уровень. Важно понимать, что это совсем не конец карьеры. И многие люди успешно адаптируются, приобретая новые навыки.

Производственное обучение не может оставаться в стороне от цифровой трансформации образования. Его основная задача – подготовить студента к реальной профессиональной деятельности. А это значит, что учебный процесс должен быть максимально приближен к условиям современного производства. По словам собеседника, исходя из этого анализа, выбраны несколько приоритетных направлений на ближайший год.

Первое – углубление интеграции со строительными и другими компаниями.

– Нам нужен работающий механизм. В планах – создание сетевого взаимодействия между колледжами и предприятиями: реализация совместных программ, оснащение учебно-производственных мастерских, дуальное обучение. Второе – разумное внедрение цифровых инструмен­тов и симуляторов. Мы активно работаем над созданием цифровой образовательной среды. Например, внедряем программные комплексы, где студенты могут виртуально «построить» здание, смоделировать инженерные сети, рассчитать нагрузку на конструкции или получить навыки работы на сложном оборудовании в VR-тренажерах. Цифровые симуляторы обеспечивают безопасную отработку навыков и освоение новых технологий до выхода на реальное производство. Они используются в различных отраслях, включая промышленность, медицину, авиацию и строительство, – поделился планами директор колледжа.

При этом он подчеркнул, что ­VR-тренажеры эффективны именно на начальных этапах обучения, когда важно сформировать базовое понимание процессов и визуализировать действия. Здесь используется ­VR-тренажер по сухому строительству компании KNAUF, позволяющий делать погружение в виртуальный мир максимально реалистичным.

И третье, самое важное, по мнению директора учебного заведения, – это постоянное развитие педагогов колледжа. Преподаватель спецдисцип­лин должен не только знать теорию, но и понимать, как сегодня ведется реальный процесс. Мастера производственного обучения обязаны поддерживать тесную связь с предприятиями, чтобы студенты получали навыки, соответствующие требованиям рынка труда. Регулярные стажировки, повышение квалификации, участие в профессиональных сообществах и обмен опытом – все это формирует педагогов нового поколения.

– Уверен, что, двигаясь таким путем в тесном партнерстве с бизнесом, разумно внедряя технологии и постоянно обучая кадры, есть большая вероятность того, что мы сможем давать нашим студентам тот самый надежный фундамент знаний и навыков, который позволит им строить достойную карьеру, – резюмировал Бектурган Ахметов.