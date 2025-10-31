По словам спикера, накануне зимы построены 29 новых ангаров, 60 навесов для хранения песка и 24 модульных здания. Определены участки дорог общей протяженностью 2 200 км, где существует риск образования снежных заносов. Для их предотвращения установлено 70 тыс. временных деревянных щитов, возведены снегозадерживающие ограждения. Как далее проинформировал глава НК «ҚазАвтоЖол», для водителей и пассажиров круглосуточно работает контакт-центр. Позвонив по номеру 1403, можно получить любую информацию о состоя­нии дорог республиканского значения.

Актуальные данные о дорожной ситуа­ции зимой также доступны через приложения «Яндекс.Карты», «2ГИС» и InDrive. Для оперативного управления транс­портным потоком на автомагистралях с интенсивным движением установлены 72 табло и знака переменной информации, предупреждающие водителей об изменении скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях.

По словам Дархана Иманашева, в текущем дорожном сезоне различными видами ремонтных и строительных работ охвачено 9,5 тыс. км республиканских автострад, в том числе реконструкцией и строительством – 2,9 тыс. км, капитальным ремонтом – 460 км, средним ремонтом – 5,1 тыс. км.

С начала года завершены работы и введено в эксплуатацию 2 тыс. км дорог. Среди ключевых проектов – реконструкция трассы Калбатау – Майкапшагай протяженностью 415 км, открытие движения на участке Актобе – Карабутак – Улгайсын.

На сегодняшний день, как пояснил Дархан Иманашев, в экс­плуатацию введено 26 платных участков автодорог общей протяженностью 4 883 км. За девять месяцев года от платного проез­да поступило 62 млрд тенге, которые полностью направлены на содержание дорог и обновление технического парка.

– На республиканской дорожной сети функционирует около 1 500 объектов придорожного сервиса, 93 процента из которых приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. В нынешнем году в эксплуатацию введено 33 новых объекта – автозаправочные станции, гостиницы, пункты питания и санитарно-гигиенические комплексы. Для обеспечения комфорта и безопасности водителей и туристов построено 30 новых санитарно-гигиенических модулей, включающих теплые туалеты, мини-магазины и кафетерии. Их число будет доведено до 155 единиц. Для формирования единого визуального стандарта ведется работа по внедрению единого дизайн-кода для объектов придорожного сервиса, предусматривающего унифицированное цветовое и архитектурное оформление, – уточнил глава НК «ҚазАвтоЖол».

Отвечая на вопросы журналистов, Дархан Иманашев рассказал также о модернизации пунктов пропуска на государственной границе, о контроле качества дорожно-строительных работ и обеспечении безопасности дорожного движения на автомагистралях.