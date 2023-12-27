Дорожных полицейских в Стамбуле пересадят на Porsche и Bentley

Двадцать три роскошных автомобиля, конфискованных правоохранителями у преступных организаций, переданы в ведомство дорожной полиции Стамбула. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».