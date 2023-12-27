Дорожных полицейских в Стамбуле пересадят на Porsche и Bentley

В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Двадцать три роскошных автомобиля, конфискованных правоохранителями у преступных организаций, переданы в ведомство дорожной полиции Стамбула. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Фото: bentleymoscow.ru

Ролик с переоборудованным транспортом опубликовали местные СМИ. На кадрах видео автомобили таких марок, как Bentley, Porsche и Volvo, были перекрашены в бело-синий цвет и оформлены специальными опознавательными надписями. Их выставили на всеобщее обозрение в Стамбуле.

Транспорт осмотрел министр внутренних дел страны.

 

#полицейские #Стамбул #Bentley #Porsche

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