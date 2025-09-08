Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана

Дана Аменова
Синоптики «Казгидромета» рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев в начале осени, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты в отдельных районах пройдут дожди с грозами, на севере, 9-10 сентября на северо-западе, 9, 11 сентября на востоке, 10-11 сентября на юго-востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы. На юге страны прогнозируется пыльная буря.

В температурном фоне ожидается понижение: на западе РК ночью до 5-16 тепла, днем до 18-25 тепла. На северо-западе страны ночью до 1-11 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 8-16, на юге региона до 23 тепла. В северных областях ночью до 5-10, днем до 9-15 тепла, в центре ночью до 5-13, днем до 13-21 тепла, на востоке ночью до 3-11, днем до 10-20 тепла, на юге ночью до 10-20, днем до 23-33 тепла.

На юго-западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

