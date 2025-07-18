Полицейские задержали группу из пяти человек, которая занималась квартирными кражами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий часть похищенных золотых украшений изъята и уже возвращена владельцам.

По предварительным данным, злоумышленники проникали в частные дома через окна, выбирая моменты, когда хозяев не было. Основной целью становились драгоценности и ценные вещи.

Только за последний месяц установлена их причастность как минимум к десяти эпизодам. Сумма ущерба, по оценке следствия, составляет около 20 млн тенге.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фактов преступной деятельности.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности: не оставлять окна открытыми, особенно на нижних этажах, устанавливать системы сигнализации и по возможности использовать современные охранные технологии.