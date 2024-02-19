Древнюю крошечную монету продали за £4,4 тыс

В Великобритании кельтскую монету диаметром сантиметр продали за £4,4 тыс., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: RWB Auctions

В Великобритании с аукциона за 4,4 тысячи фунтов стерлингов продали кельтскую монету возрастом две тысячи лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Крошечная золотая монета около сантиметра в диаметре была обнаружена в графстве Уилтшир. Такие монеты называются Savernake Wheel («Колесо Савернейка»). Считается, что их чеканило небольшое племя, обитавшее в лесу Савернейк около двух тысяч лет назад. Экспертам известно всего семь подобных монет.

На одной ее стороне изображена лошадь и колесо от колесницы, которое, возможно, также было символом солнца и смены времен года. На другой находится венок и абстрактное изображение полумесяцев.

Эксперт по нумизматике аукционного дома Кимберли Дэй рассказала, что такие артефакты очень редки.

«Когда мы видим кельтскую монету, мы знаем, что их было отчеканено всего несколько сотен. И только единицы дошли до наших дней», — сказала женщина.

Монета была продана 14 февраля на аукционе в городе Суиндон. Изначально ее оценили в сумму от двух до двух с половиной тысяч фунтов стерлингов, однако окончательная цена оказалась почти вдвое выше. Артефакт купил местный коллекционер. Он уже заявил, что передаст его в музей графства Уилтшир.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с аукциона продадут 122 англосаксонские монеты, которые оценили в 180 тысяч фунтов стерлингов. Клад нашли два кладоискателя в графстве Эссекс.