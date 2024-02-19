Древнюю крошечную монету продали за £4,4 тыс

Lifestyle
74
Айман Аманжолова
[email protected]

В Великобритании кельтскую монету диаметром сантиметр продали за £4,4 тыс., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: RWB Auctions

В Великобритании с аукциона за 4,4 тысячи фунтов стерлингов продали кельтскую монету возрастом две тысячи лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Крошечная золотая монета около сантиметра в диаметре была обнаружена в графстве Уилтшир. Такие монеты называются Savernake Wheel («Колесо Савернейка»). Считается, что их чеканило небольшое племя, обитавшее в лесу Савернейк около двух тысяч лет назад. Экспертам известно всего семь подобных монет.

На одной ее стороне изображена лошадь и колесо от колесницы, которое, возможно, также было символом солнца и смены времен года. На другой находится венок и абстрактное изображение полумесяцев.

Эксперт по нумизматике аукционного дома Кимберли Дэй рассказала, что такие артефакты очень редки.

«Когда мы видим кельтскую монету, мы знаем, что их было отчеканено всего несколько сотен. И только единицы дошли до наших дней», — сказала женщина.

Монета была продана 14 февраля на аукционе в городе Суиндон. Изначально ее оценили в сумму от двух до двух с половиной тысяч фунтов стерлингов, однако окончательная цена оказалась почти вдвое выше. Артефакт купил местный коллекционер. Он уже заявил, что передаст его в музей графства Уилтшир.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с аукциона продадут 122 англосаксонские монеты, которые оценили в 180 тысяч фунтов стерлингов. Клад нашли два кладоискателя в графстве Эссекс.

#продажа #древность #аукцион #артефакт #кельтскаямонет

Популярное

Все
Какого цвета «честный» мед?
Не надо бояться психолога
Кто говорит? Вор!
Флирт за три миллиона
Дети в рабстве
Кузница будущих атомщиков
Минсельхоз не выдаст, фермер не съест
Уже 406 жителей Карагандинской области, много лет проработавшие на вредных производствах, оформили государственное специальное пособие
Жилье для сельских врачей
В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия
Дорожную компанию наказали крупным штрафом за загрязнение окружающей среды
Не «кошмарить», а контролировать
Вагончик тронулся...
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Феномен политического деятеля
Пока совсем не excelent
К гадалкам не ходи, или Слухами земля полнится
Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике
Необходимы совместные усилия
Сын земли Кокше
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Казахстан глазами американца в начале XX века
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Иранская газета "подрезала" девушку Роналду
Жених чемпионки мира по фехтованию оказался бывшей женщиной…
Открытие Берлинале ознаменовалось протестами на красной дор…
Мужчина стал миллионером через три дня после расставания с …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]