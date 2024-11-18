Дрон заснял задержание браконьеров в области Абай

Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности

Фото: скриншот видео / polisia.kz

Кадры задержания браконьеров на реке Иртыш попали на дрон, используемый полицией для воздушного наблюдения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщается, в ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 кг рыбы различных видов, 398 китайских сетей, 7 лодок, 3 бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.

Ущерб от их действий составил более 2,5 млн тенге.

Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.

Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения, добавили в полиции.