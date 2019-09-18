Происшествия
ДТП с участием полицейской машины произошло в Атырауской области, есть пострадавшие
Айдана Демесинова
18 сентября приблизительно в 10:36 часов на трассе "Атырау-Махамбет" произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырау.   

Водитель автомашины марки "Toyota Hilux", примерно на 15 км от города, выехав на встречную полосу движения автомобилей совершил столкновение со служебным автотранспортом марки "Volkswagen Polo" патрульной службы полиции.

При столкновении автомашин телесные повреждения получил водитель "Toyota Hilux", также пострадали младший лейтенант полиции и лейтенант полиции, которые в последующем были госпитализированы в больницу.

Материал зарегистрирован в ЕРДР по ст 345 УК РК. На месте ДТП работает следственно оперативная группа ДП.




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