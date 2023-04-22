Душили и забрали 22 млн тенге – подозреваемых в дерзком нападении задержали в Жетісу

Молодая женщина рассказала, что ее связали и угрожая ножом требовали наличность. Однако ничего не добившись, ночные визитеры ограничились двумя телефонами, ювелирными изделиями из золота с бриллиантом, ноутбуком, портмоне и Toyota Camry.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Полицейские области Жетісу задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

О дерзком разбойном нападении в полицию заявила 28-летняя жительница села Коктал Панфиловского района. Она сообщила, что 21 апреля к ней в дом ворвались двое в масках и потребовали деньги.

«Как выяснилось, женщину связали и угрожая ножом требовали наличность в денежных средствах. Жертву также периодически душили. В итоге, ничего не добившись, ночные визитеры ограничились двумя дорогостоящими телефонами, ювелирными изделиями из золота с бриллиантом, ноутбуком, портмоне и стоявшей во дворе Toyota Camry.

Причиненный потерпевшей ущерб составил около 22 млн тенге», – рассказали в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

Сотрудникам районной полиции при содействии оперативников областного УКП и УБОП удалось установить подозреваемых.

«Один из них оказался 23-летним местным жителем, другой, 29-летним ранее судимым мужчиной из Коксуского района. Оба задержаны и помещены под стражу. Все похищенные вещи, в том числе угнанная автомашина, обнаружены и возвращены законной владелице», – сообщил заместитель начальника ОП Панфиловского района Ернар Калтаев.

Ведется расследование по статье 192 УК РК (Разбой в особо крупном размере).