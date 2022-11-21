Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка

По словам владельцев автомобилей, двери машин закрыты не были.
Полиция Аркалыка задержала угонщика сразу двух автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Управление полиции Аркалыка поступило два заявления об автоугоне - с небольшой разницей во времени неизвестный угнал Nissan Primera и Toyota Camry.
По словам владельцев автомобилей, двери машин закрыты не были.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнего горожанина, установить его удалось с помощью камер видеонаблюдения.
Установлено, что молодой человек угнал сначала один автомобиль, совершил ДТП – наехал на бордюр, затем бросил автомашину, украв из салона автомагнитолу.
Таким же образом он угнал второй автомобиль и также бросил его после ДТП.
Полицейские начали досудебное расследование по двум статьям УК РК – "Неправомерное завладение автомобилем" и "Кража".