Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге обнаружили полицейские СКО

Страшную находку выявили на дороге полицейские СКО, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Фото: Kazpravda.kz

5 августа, в 23:40 часов в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение о том, что на обочине автодороги между селами Каракога и Надежка лежат два человека без признаков жизни.

На месте полицейские действительно обнаружили тела 38-летнего мужчины и 35-летней женщины. Неподалеку в детской коляске находился ребенок, который был доставлен в центральную районную больницу. При осмотре у годовалого малыша травм не обнаружено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Образец найдена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями.

Установлен и задержан ее владелец. Им оказался 39-летний житель Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили факт употребления алкоголя.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”, статьи 347 УК РК “Оставление места дорожно-транспортного происшествия” и по части 1 статьи 119 УК РК “Оставление в опасности”. Назначены экспертизы, идет следствие.