Два вида лицензии внедрили для казахстанских банков

Целью данного подхода является формирование устойчивой и конкурентной среды, обеспечивающей развитие не только крупных банков, но и новых участников рынка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане для банков второго уровня внедрены два вида лицензий – базовая и универсальная. Соответствующее изменение содержится в новом законе о банках и банковской деятельности, который подписал Глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Целью данного подхода является формирование устойчивой и конкурентной среды, обеспечивающей развитие не только крупных банков, но и новых участников рынка. Международная практика показывает, что банковская деятельность может осуществляться на основе различных видов лицензий. Так, в России, Литве, Сингапуре и США предусмотрена отдельная базовая лицензия для небольших банков. В Европейском союзе, Великобритании, Швейцарии и Японии предусмотрены пропорциональные требования в рамках единой лицензии.

"Учитывая международный опыт, вводятся два вида банковской лицензии – базовая и универсальная. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований. Для банков с базовой банковской лицензией проектом Закона устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами. На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Банкам с базовой лицензией будет запрещено кредитовать нерезидентов и аффилированных лиц. Это позволит обеспечить устойчивость небольших банков", - говорится в сообщении.

В части пруденциальных нормативов и надзорных требований по ряду показателей будут установлены пониженные пруденциальные нормативы. Надзор за банками с базовой лицензией будет упрощен. Предусматривается применение облегченного процесса ежегодной надзорной проверки и оценки, сокращение периодичности проведения инспекций и предоставляемой отчетности.

Новый закон о банках, разработанный по поручению Президента, учитывает технологические изменения, повышение роли банковского сектора в финансировании экономики, повышение конкуренции и привлечение на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов, добавили в АРРФР.
 

#закон #банки #лицензии

