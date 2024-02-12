Два земучастка в центре Алматы возвращены в госсобственность

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Прокуратурой Медеуского района выявлены земельные участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для госнужд были выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова, по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге.

В 2021 году АО «СПК Алматы» передало один из изъятых участков (35 соток)  ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий.

Однако, вместо здания площадью 3,5 тысяч квадратных метров ТОО возвело техпомещение в 22 «квадрата» и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге. При этом, на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно-значимой пользы для населения и города.

По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными (не вступило в законную силу).

В другом случае, в этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения, местным исполнительным органом для коммерческих целей предоставлен участок (37 соток) еще одному ТОО. До настоящего времени земля не была освоена.

– По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству. Рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет свыше 700 млн тенге, – говорится в сообщении.

#Алматы #земля #прокуроры #госсобственность

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