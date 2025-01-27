Две жительницы Уральска вымогали деньги у студенток и школьниц

В Уральске задержаны две жительницы, подозреваемые в совершении ряда преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Polisia.kz
По данным следствия, в октябре прошлого года девушки принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с ее банковского счета.
В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
В соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее сообщалось о том, что в Алматы за вымогательство задержали блогеров.