Движение по столичному проспекту Туран временно ограничено

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В связи с проводимыми работами, связанными с коллектором, участок проспекта Туран от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Ұлы Дала временно закрыт для движения автотранспорта в течение 26 мая.

«На месте работают коммунальные службы. Данный коллектор по пр. Туран собирает стоки и дождевых вод, и канализационные отходы. Коллекторы ливневой канализации работают в полную мощность», - говорится в сообщении.

Также работа коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, в том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д. Сам объект был построен 16 лет назад.

В данный момент в районе пр. Туран ведется строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется завершить осенью текущего года.

В конце июня текущего года уже планируется запуск 1-й очереди канализационного коллектора, который разгрузит систему ливневой канализации. На данный момент производится работа по установке и пусконаладке дополнительных насосов. Строительство и запуск данного коллектора разгрузит работу других коллекторов левого берега.