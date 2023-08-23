Смертельное ДТП в Актюбинской области: грузовик смял пол-легковушки (видео)
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Актюбинской области в ДТП погиб 1 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
По данным ведомства, 23 августа примерно в 8:45 на автодороге Самара – Шымкент, вблизи поселка Сарытогай Алгинского района, столкнулись грузовая машина Volvo и автомобиль "ВАЗ 21102".
В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.
Начато досудебное расследование по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".